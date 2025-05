Tragedia a Poggiofranco: uomo trovato senza vita in auto in viale Gandhi, sul corpo ferite da accoltellamento

BARI – Macabra scoperta nel quartiere Poggiofranco di Bari., nella tarda mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni,, segno di un possibile accoltellamento. Le circostanze del decesso restano ancora da chiarire.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato l’auto ferma da tempo con il corpo immobile all’interno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale, la Scientifica e il magistrato di turno, che ha disposto l’immediato sequestro dell’area per consentire i rilievi tecnici.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i primi accertamenti. L’auto è stata ispezionata a lungo dalla Scientifica, mentre il corpo è stato trasferito per l’esame autoptico che dovrà fare luce sulle cause esatte della morte e sull’orario del decesso.

Non si esclude nessuna pista, dal regolamento di conti al gesto estremo, fino all’omicidio a scopo personale o passionale. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le informazioni utili, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e l’ascolto di eventuali testimoni.

Al momento, l’identità della vittima non è stata resa nota, ma si tratterebbe di un uomo adulto, residente nella zona. Il clima nel quartiere è di forte sgomento, con molti residenti che seguono con apprensione l’evolversi della vicenda.

Le indagini sono in corso e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.