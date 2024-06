Giuseppe Valenzano riconfermato sindaco di Rutigliano

RUTIGLIANO - Giuseppe Valenzano, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, è stato riconfermato sindaco di Rutigliano. Valenzano ha avuto la meglio sui suoi sfidanti Roberto Romagno e Antonia Nacherlilla, ottenendo un nuovo mandato per guidare la città.La vittoria di Valenzano rappresenta un'importante conferma della fiducia che i cittadini di Rutigliano ripongono in lui e nella sua amministrazione. Il sindaco uscente ha ringraziato tutti gli elettori per il sostegno ricevuto e ha ribadito il suo impegno a lavorare per il bene della comunità, continuando i progetti e le iniziative già avviate durante il suo precedente mandato.Con questa riconferma, Giuseppe Valenzano si prepara a guidare Rutigliano per un altro periodo, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente le iniziative a favore della città e dei suoi cittadini.