Giuseppe Giulitto riconfermato sindaco di Bitritto per la terza volta

BITRITTO - Giuseppe Giulitto, candidato del centrosinistra, è stato riconfermato per la terza volta sindaco di Bitritto, diventando così il primo sindaco dell'area metropolitana a ottenere il terzo mandato. Questa storica riconferma è avvenuta grazie al recente via libera del Consiglio dei Ministri, che ha esteso la possibilità del terzo mandato alle città fino a 15.000 abitanti, come Bitritto.Giulitto ha battuto il suo sfidante, Ernesto Aresta, con un risultato netto: il sindaco uscente ha ottenuto il 59,32% delle preferenze, pari a 3.736 voti, contro il 40,68% di Aresta, che ha raccolto 2.563 voti. Lo spoglio delle 11 sezioni ha confermato il successo di Giulitto, consolidando la sua leadership e permettendogli di continuare il suo lavoro per la comunità di Bitritto.Questo risultato rappresenta un'importante conferma della fiducia che i cittadini di Bitritto ripongono in Giulitto, che ora è pronto a guidare la città per altri cinque anni, continuando a lavorare sui progetti e le iniziative già avviate durante i suoi precedenti mandati.