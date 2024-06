Grave aggressione ai danni di poliziotti presso l'ospedale 'Perrino' di Brindisi, Tommaso Gioia annuncia provvedimenti immediati per porre fine a questi episodi

BRINDISI - Nel pomeriggio di oggi, presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi, si è verificato un grave episodio di aggressione ai danni di due poliziotti in servizio. I due agenti, impegnati nel loro dovere di garantire la sicurezza all'interno del pronto soccorso, sono stati violentemente aggrediti da due fratelli, uno dei quali era in attesa di essere visitato per una lussazione alla spalla. - Nel pomeriggio di oggi, presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi, si è verificato un grave episodio di aggressione ai danni di due poliziotti in servizio. I due agenti, impegnati nel loro dovere di garantire la sicurezza all'interno del pronto soccorso, sono stati violentemente aggrediti da due fratelli, uno dei quali era in attesa di essere visitato per una lussazione alla spalla.





Durante l'aggressione, uno dei poliziotti è stato colpito da un pugno, subendo un trauma cranio-facciale. Il personale sanitario del pronto soccorso ha immediatamente prestato soccorso al poliziotto ferito, valutando le sue ferite come guaribili in un periodo di 20 giorni. Per l'altro agente, la prognosi è stata stabilita in 10 giorni.





Questi atti di violenza costituiscono una minaccia non solo per la sicurezza degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine, ma anche per la tranquillità di tutti coloro che si affidano ai servizi ospedalieri. Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente, è profondamente deluso e arrabbiato per questo episodio e si impegnerà a interagire con il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, al fine di rafforzare i presidi ospedalieri e tutelare coloro che lavorano per garantire un servizio adeguato alle utenze.





È fondamentale intervenire tempestivamente per sradicare questi episodi ignobili dalla radice e garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti coloro che prestano servizio negli ospedali. Il consigliere Gioia crede fermamente che sia necessario adottare misure immediate per prevenire simili situazioni in futuro e tutelare sia il personale ospedaliero che le loro famiglie, che spesso vivono con apprensione l'attesa del termine del turno per poter tornare alla normalità.





I due fratelli responsabili dell'aggressione sono stati denunciati per lesioni. Si tratta di un atto di violenza inaccettabile che richiede una risposta decisa da parte delle autorità competenti. Il consigliere Gioia si impegna a collaborare con le istituzioni per garantire che episodi del genere non si ripetano e che chiunque si renda responsabile di atti di violenza venga punito secondo la legge.





La sicurezza dei lavoratori sanitari e delle forze dell'ordine è una priorità assoluta e deve essere tutelata in ogni modo possibile. Tommaso Gioia si impegna a fare tutto il necessario affinché situazioni simili vengano fermamente condannate e prevenute, garantendo un ambiente di lavoro sicuro per tutti coloro che operano nel settore sanitario.