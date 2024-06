Grave incidente al casello autostradale dell'A12 a Rosignano: tre morti e sette feriti

ROSIGNANO MARITTIMO - Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi al casello autostradale dell'A12 a Rosignano, in provincia di Livorno, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre sette.Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Vigili del fuoco, l'incidente ha coinvolto almeno tre vetture. Due delle vittime, di nazionalità tedesca, si trovavano nella stessa auto, mentre la terza vittima è un cittadino italiano. La dinamica dell'incidente sembra essere stata particolarmente violenta: un'auto, giunta al casello a forte velocità, ha tamponato una vettura ferma, coinvolgendo successivamente un altro veicolo. L'impatto ha provocato il ribaltamento di due delle vetture, che hanno anche colpito la struttura del casello, causando gravi danni.Le operazioni di soccorso sono state tempestive. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118. I feriti, tra cui due minori che fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite, sono stati trasportati all'ospedale di Livorno in codice verde.Autostrade per l'Italia ha informato tramite il proprio sito che il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.Il presidente del Consiglio regionale della Toscana ha espresso il suo più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la vicinanza a quelle delle persone ferite. Ha inoltre ringraziato tutti i soccorritori, dai Vigili del fuoco alla polizia, ai sanitari del 118, agli operatori ospedalieri e all'elisoccorso Pegaso per il loro intervento tempestivo ed efficace. Il presidente ha dichiarato di essere in contatto con i sindaci della zona per seguire da vicino l'evolversi della situazione.