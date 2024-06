Grave incidente sulla SS172 tra Turi e Putignano: due feriti in codice rosso

TURI - Questa mattina, sulla strada statale 172 che collega Turi e Putignano, si è verificato un grave incidente tra due automobili. Lo schianto ha causato il ferimento grave di un uomo di Turi e di una donna di Bari, entrambi trasportati in codice rosso agli ospedali Miulli e Policlinico di Bari.L'incidente ha mobilitato immediatamente i soccorsi: due equipaggi del 118 provenienti da Turi e Casamassima sono intervenuti sul luogo per prestare le prime cure e trasferire i feriti. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.Attualmente sono in corso accertamenti per risalire alla dinamica dell'incidente, avvenuto a Turi. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi sul luogo dello schianto per comprendere le cause esatte del sinistro.L'incidente ha provocato significativi disagi al traffico sulla SS172, con code e rallentamenti nella zona interessata. Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni del personale presente sul posto.Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sui risultati delle indagini in corso per determinare le responsabilità dell'incidente.