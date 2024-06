Bari: inchiesta per omicidio volontario, disposta l'autopsia su uomo ucciso in un ex ospedale

BARI - La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario dopo l'uccisione di un uomo di 38 anni, di nazionalità indiana, avvenuta nella tarda serata di ieri all'interno di un ex ospedale in disuso nel quartiere di Ceglie del Campo, alla periferia di Bari. L'autopsia sul corpo della vittima sarà effettuata dal professore Davide Ferorelli dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, con incarico conferito lunedì.Le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile sotto la direzione del magistrato della Procura barese Matteo Soave, hanno finora rivelato che la vittima, probabilmente irregolare sul territorio italiano, si trovava nell'immobile abbandonato, solito rifugio notturno per lui e altri cittadini stranieri, tra cui alcuni connazionali.Secondo le testimonianze raccolte, tre giovani avrebbero fatto irruzione nell'edificio. Uno di loro, armato di pistola, ha sparato un colpo che ha colpito la vittima al petto, uccidendola sul colpo. Sono stati i presenti sul luogo del delitto a chiamare i soccorsi e a far partire le indagini.Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per determinare il movente dell'omicidio e identificare i responsabili. Gli accertamenti sul caso inizieranno subito dopo l'autopsia, con l'obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto e assicurare i colpevoli alla giustizia.