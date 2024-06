Incendio devasta azienda di fiori artificiali a Lecce

Intervento dei Vigili del Fuoco



L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e massiccio. Due autobotti e un altro mezzo per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione delle vie aeree sono stati impiegati per fronteggiare l'incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore a causa della complessità e dell'estensione del rogo.



Cause dell'incendio



Al momento, la natura dell'incendio è ancora in fase di accertamento. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, e ulteriori indagini saranno necessarie per determinare le cause esatte del rogo. Nel frattempo, la zona è stata messa in sicurezza e i vigili del fuoco stanno monitorando eventuali riaccensioni.



Impatto dell'incendio



L'incendio ha provocato ingenti danni alla struttura dell'azienda e ha distrutto un veicolo. Fortunatamente, non si segnalano feriti. La comunità locale è in stato di shock per l'accaduto, e si attende una valutazione completa dei danni e delle possibili ripercussioni sull'attività commerciale.

