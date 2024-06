Lorenzo Musetti battuto in finale al Queen’s: vince Tommy Paul

cinch Championships fb



Svolgimento della partita



Nel primo set, Musetti ha faticato a trovare il proprio ritmo, riuscendo a conquistare solo 8 punti sul proprio servizio. Paul ha mostrato una performance dominante, utilizzando efficacemente il top spin e i pallonetti per prendere il controllo del match.



Nel secondo set, Musetti ha mostrato maggiore resistenza, contrastando i precisi colpi dell'americano con il suo dritto. Nonostante gli sforzi, Paul è riuscito a ottenere un vantaggio di 4-3. L'incontro è stato molto equilibrato e ha raggiunto il tie-break, nel quale Paul ha prevalso grazie a un rovescio in lungo linea, chiudendo così la partita e aggiudicandosi il titolo.



Percorsi verso la finale



Nella semifinale, Musetti ha sconfitto l'australiano Jordan Thompson in tre set (6-3, 3-6, 6-3), mentre Paul ha superato l'americano Sebastian Korda con un doppio 6-4, 7-6.



Dichiarazioni di Musetti



Dopo la finale, Musetti, attualmente numero 25 al mondo nella Classifica ATP, ha commentato: "Ho fatto una bella settimana qui a Londra. È stata la mia prima volta contro Paul in un match di tennis. È stata una finale molto difficile per me. Congratulazioni a Tommy, ha meritato di vincere il Queen’s. Nel secondo set mi sono avvicinato a Paul e ho sperato di portarlo al terzo set decisivo, ma purtroppo non sono riuscito a raggiungere questo obiettivo."

