Incendio nella zona industriale di Modugno: terzo rogo alla ditta Recuperi Pugliesi

Modugno, 6 giugno 2024 - Un altro incendio è divampato questa mattina presso l’azienda Recuperi Pugliesi, specializzata nello stoccaggio di rifiuti, situata nella zona industriale di Modugno. Le fiamme hanno subito richiamato l’attenzione dei Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente per domare il rogo. Una colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo, visibile da diverse zone circostanti.Questo incidente segna il terzo rogo che colpisce l'azienda negli ultimi mesi, suscitando preoccupazioni tra la popolazione e le autorità locali. Sul posto sono al lavoro quattro squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari, impegnate a contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni.Data la natura del materiale presente nell’area dell’azienda, si teme che le fiamme possano liberare fumi tossici, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Per questa ragione, il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha richiesto l’intervento dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per effettuare un campionamento e un’analisi approfondita dell’aria.L'incidente odierno pone nuovamente sotto i riflettori la questione della sicurezza nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e l'importanza di prevenire simili eventi attraverso misure adeguate. La comunità locale resta in attesa di ulteriori aggiornamenti e dei risultati delle analisi ambientali, auspicando che non ci siano conseguenze gravi per la salute e l’ambiente.