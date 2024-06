Incidente mortale sulla statale 172: muore il capo di gabinetto della questura di Taranto

Michele Viola

TARANTO - Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità tarantina nel pomeriggio di oggi. Michele Viola, 52 anni, capo di gabinetto della questura di Taranto, è deceduto in seguito a un incidente sulla statale 172, che collega Taranto a Martina Franca.Originario della Calabria, Viola era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da una Ford per cause ancora da accertare. L’impatto è stato fatale e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per il 52enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.Michele Viola si era insediato a Taranto il 6 aprile scorso, proveniente dal commissariato di Palmi. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e tra i colleghi della questura.La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio e commozione tra quanti lo conoscevano e apprezzavano per il suo impegno e dedizione al lavoro. La famiglia, i colleghi e gli amici si stringono nel dolore per questa tragica perdita.