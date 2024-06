Tragedia nel Salento: muore Roberto Nestola, candidato della lista civica ‘Ogni voce conta’

COPERTINO - Una tragedia ha colpito la comunità di Copertino ieri mattina. Roberto Nestola, 40 anni, candidato nella lista civica ‘Ogni voce conta’ a sostegno dell'ex sindaco Giuseppe Rosafio, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava in casa con la moglie.L’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 purtroppo si è rivelato inutile; non è stato possibile fare nulla per salvare l'uomo. Nestola era una figura ben conosciuta e rispettata nella comunità locale. Lavorava nella cooperativa sociale Rinascita, attiva nel settore dei servizi sociali e socio-educativi, dove il suo impegno e la sua dedizione avevano lasciato un segno profondo.La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione e cordoglio tra quanti lo conoscevano e apprezzavano. La comunità di Copertino si stringe intorno alla famiglia di Roberto Nestola in questo momento di grande dolore.