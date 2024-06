Puglia: la Giunta approva un protocollo d’intesa per l’intervento di demolizione Nastri Trasportatori del Porto di Manfredonia

BARI - La Giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Foggia, per procedere ai lavori di smantellamento dei Nastri trasportatori del pontile del Bacino Alti Fondali del porto industriale di Manfredonia, un manufatto che si protende nel mare per 2 chilometri e mezzo, su cui per oltre 30 anni sono stati attesi interventi.L’attenzione sui Nastri trasportatori del porto di Manfredonia è stata assunta come strategica dalla Regione Puglia che, con il presidente Michele Emiliano e l’assessore al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, ha lavorato di concerto con il presidente dell’Autorità Portuale, Ugo Patroni Griffi, e con il presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Foggia, Agostino De Paolis. Un’attività complessa in cui, da ultimo, si è integrato il lavoro dell’assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento.I dettagli dell’intervento di demolizione e del prosieguo di un progetto di portata storica saranno illustrati il prossimo mercoledì 3 luglio, alle ore 11:30, presso la Banchina A1 del Porto industriale, dal presidente Emiliano, dall’assessore Piemontese, dall’assessora Ciliento, dal sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, dal presidente dell’Autorità Portuale Patroni Griffi e dal presidente del Consorzio ASI di Foggia De Paolis.