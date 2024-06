La Supply Chain Challenge di Makeitalia torna al Politecnico di Bari: oltre 100 studenti coinvolti

BARI - Si è conclusa il 19 Settembre 2023 la seconda edizione della Supply Chain Challenge, con l’evento finale che ha decretato il team vincitore.Makeitalia ha avviato il terzo capitolo. Il Politecnico di Bari ha confermato, dunque, anche per quest’anno la partecipazione all’evento.Tornando per un momento alle finalità della Supply Chain Challenge, si tratta di un’iniziativa che nasce da un’idea di Makeitalia, azienda modenese che si occupa di Supply Chain Management (la gestione della catena di fornitura) da oltre 15 anni.Non è un campionato di calcio, di volley, di basket o di baseball. E’ il Campionato Nazionale di Supply Chain che coinvolge differenti Atenei Italiani, in particolare i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.Gli obiettivi sono chiari e concreti: individuare i Campioni Italiani di Supply Chain, diffondere la cultura del Supply Chain Management, far emergere i migliori talenti e creare nuove opportunità professionali. L’iniziativa prende il nome da uno strumento sviluppato da Makeitalia, il Supply Chain Game. Un modello simulativo e di formazione che ha l’obiettivo di far ricoprire ai suoi giocatori i principali ruoli aziendali che impattano la catena di fornitura e di valutare le conseguenze delle loro decisioni sulle performance dell’azienda. Attraverso il Supply Chain Game si offre ai futuri professionisti della Supply Chain la possibilità di mettersi alla prova con la gestione di una “vera catena di fornitura”.La Supply Chain Challenge è articolata in due fasi.Un periodo di qualificazioni che si tiene da Novembre 2023 a Giugno 2024 e durante il quale gli studenti si sfidano al Supply Chain Game, all’interno del proprio corso.La fase di qualificazioni ha fatto la sua ventiduesima tappa al Politecnico di Bari nella giornata di martedì 21 Maggio 2024, coinvolgendo oltre 100 studenti del corso “Gestione della produzione industriale”, dei Professori Francesco Facchini e Giorgio Mossa.Durante la sfida gli studenti hanno, appunto, simulato la gestione di una catena di approvvigionamento di respiro internazionale.La partita ha decretato i vincitori che si sfideranno, in una fase finale che si terrà a Settembre 2024, con i team vincenti di altri Atenei Italiani coinvolti nel Campionato.L’evento finale eleggerà i vincitori della terza edizione della Supply Chain Challenge.