L'estate 2024 di Praja Gallipoli entra nel vivo

GALLIPOLI(LE) - Dopo la grande inaugurazione e il primo party targato BigMama, l'estate 2024 di Praja - Gallipoli (Lecce) entra decisamente nel vivo. Sono stati da poco annunciati tutti i party di luglio 2024. Tanti eventi, tutti molto attesi, per un'estate incandescente, a cui si aggiunge quello scatenato di Ferragosto con sua maestà Bob Sinclar, chiamato anche “Le Roi del Salento”, ovvero il re del Salento….

Ma che succede a luglio 2024? Al top club di Gallipoli i party si susseguono dunque senza soluzione di continuità. 7 notti su 7, da lunedì alla domenica, come succede, in Italia, tra le grandi discoteche, solo alla Praja e come succede nel mondo solo nei top club di Ibiza. 7 notti su 7 anche a luglio alla Praja - Gallipoli non è uno slogan, è la realtà: lo staff e gli artisti di Musicaeparole riposano solo i primi due martedì di luglio '24: il 2 ed il 9 luglio.

Perché solo alla Praja, gestita da Musicaeparole come altri spazi di riferimento in Puglia e non solo, solo nel mese di luglio '24, si susseguono ben 29 eventi. Sono live e i dj set di artisti di calibro di Gué (16/7, Sottosopra Fest), probabilmente l'artista più rappresentativo dell'hip hop italiano; Tony Effe, la star, con Gaia, di quella che sarà una delle canzoni dell'estate, "Sesso e samba" (18/7, Sottosopra Fest); Gabry Ponte, probabilmente il dj italiano più richiesto in assoluto negli vent'anni anni (25/7)... e poi ancora Anna, la nuova stare dell'hip hop al femminile (22/7, Sottosopra Fest); Rose Villain, lanciata nello show biz proprio con le sue performance alla Praja prima del suo exploit a Sanremo '24 ((23/7, Sottosopra Fest); non manca neppure la techno Made in Italy di Ilario Alicante, artista italiano attivo in tutto il mondo (28/7, Icons)...

In questo elenco decisamente parziale abbiamo riassunto solo alcuni degli appuntamenti più importanti alla Praja - Gallipoli a luglio '24. I party sono in realtà molti di più. Come dicevamo, ben 29 eventi molto diversi tra loro.

Ad esempio, solo nella prima settimana dal mese di luglio 2024, si balla alla Praja - Gallipoli anche con molto altro. Ecco Niccolò Torielli (Le Iene) scatenato tra tv e locali da sempre, con la sua simpatia e la sua carica, alla Praja di Gallipoli è di casa e torna lunedì 1 luglio 2024. Sabato 6 luglio arriva invece Jimmy Sax, performer di livello internazionale, che ha collezionato oltre 1500 show nel mondo e diviso il palco con Earth Wind and Fire e David Guetta. Il 7 luglio, per Super Sunday, arriva Bello Figo, rapper di origini ghanesi, classe '92, 324mila follower su Instagram e cavalli di battaglia virali come "Pasta con tonno".