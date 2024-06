Maratona dei comizi nei Municipi: Michele Laforgia risponde a Vito Leccese

BARI - Da largo Monsignor Curi, nel quartiere Madonnella, continua la maratona dei comizi nei Municipi, con il candidato sindaco Michele Laforgia che ha risposto alle recenti dichiarazioni di Vito Leccese.“Ho avuto l’ardire in un incontro pubblico - ha spiegato Laforgia - di ricordare che a Bari c’è ancora la commissione ispettiva che sta valutando i casi di infiltrazione criminale nell’amministrazione, di ricordare alcune inchieste giudiziarie, e di dire che Bari ha bisogno di un rinnovamento anche del consiglio comunale. Ho chiesto di votare non per me ma per noi, per una nuova classe politica."Laforgia ha poi affrontato direttamente le parole di Leccese: "Il mite candidato Vito Leccese mi ha risposto, per questo, che il manganello è passato dalle mani di Gasparri nelle mie mani e che io avrei minacciato l’intera città agitando lo spettro dello scioglimento.”Con tono pacato ma deciso, Laforgia ha proseguito: “Io non sono permaloso, ma su alcune cose sono particolarmente sensibile, per ragioni generazionali, di storia personale, e per alcune vicende che hanno attraversato la mia vita. Perché c’è stato un periodo pericoloso e violento in questa città negli anni '70 in cui contro i giovani di sinistra si usavano non solo i manganelli, ma anche i bastoni, le catene e i coltelli. Qualcuno è rimasto ucciso, in quegli anni, un nostro amico e compagno che si chiamava Benedetto Petrone. Quel periodo ha segnato la mia vita e quella di tante persone della mia generazione. Io so dov’ero in quegli anni, caro Vito, non so dove eri tu”.Le parole di Laforgia hanno suscitato una forte reazione tra i presenti, molti dei quali hanno vissuto personalmente quei tempi difficili e condividono con lui il desiderio di un cambiamento nella politica locale. Il candidato ha sottolineato l’importanza della memoria storica e dell’impegno civico, esortando i cittadini a partecipare attivamente al processo democratico.Il comizio di Laforgia si inserisce in una campagna elettorale sempre più accesa, con i candidati che cercano di delineare visioni contrapposte per il futuro di Bari. La sfida tra Laforgia e Leccese appare sempre più polarizzata, con entrambi che cercano di conquistare il cuore e la fiducia dei baresi, offrendo prospettive diverse sul rinnovamento politico e sulla gestione della città.