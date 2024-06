Margherita di Savoia: uomo barricato in casa con pistola, minaccia di usare l'arma

Situazione in evoluzione



Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di evitare un'escalation. Non sono ancora noti i motivi che hanno portato l'uomo a barricarsi in casa, né se vi siano altre persone presenti all'interno dell'appartamento.



Aggiornamenti in corso



Le operazioni delle forze dell'ordine sono ancora in corso e ulteriori dettagli verranno forniti non appena disponibili. La sicurezza pubblica resta la priorità principale delle autorità impegnate nella gestione dell'incidente.

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Un uomo, presumibilmente armato di pistola, si è barricato in un appartamento nella periferia di Margherita di Savoia, in via Monsignor Vescovo, e sta minacciando di usare l'arma.Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, mentre i carabinieri stanno cercando di dissuadere l’uomo, che potrebbe soffrire di disagi mentali. L'area circostante l'abitazione è stata transennata per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.