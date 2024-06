Martina, dopo l'esperienza ad Amici esce il nuovo singolo ''Al centro del panorama''

Esce venerdì 7 giugno 2024 “Al centro del panorama”, il nuovo singolo, già disponibile in presave, di Martina, la giovane e talentuosa cantante italo-brasiliana, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di “Amici”.

Un sound fresco ed estivo accompagna il racconto di un capitolo della vita che ha lasciato “scottata” la protagonista e la volontà di volerlo chiudere per sempre. Nonostante tutto, infatti, non vale la pena rimanere fermi e cercare di rimarginare la ferita, perché domani si aprirà un’altra porta, che sarà al centro dei nostri pensieri.

Dopo la pubblicazione dei due inediti “Da quando non ho smesso di amarti” e “Niente come te” presentati all’interno di “Amici”, “Al centro del panorama” è il primo brano pubblicato dalla giovane artista dopo la partecipazione al programma, durante la quale ha acquisito più consapevolezza di sé sia a livello artistico che personale.

Martina, ormai pronta a “spiccare il volo” e raccontarsi come mai fatto prima d’ora, sempre spinta da forte determinazione e passione per la musica. Cantare è infatti per lei è come essere trasportata in un'altra dimensione, in cui cerca di esprimere, tramite la voce, dei sentimenti che ha dentro di sé. Per lei il canto è tutto, un modo per sfogarsi e comunicare ciò che le è difficile a parole e non vede l’ora di condividerlo appieno con il suo pubblico.