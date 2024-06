Mayta, online il video del nuovo singolo 'L'Apocalisse in concerto'

Anche se tutto finisse, suoneremmo nel vento. Noi siamo l’Apocalisse, L’Apocalisse in concerto''. Il cantautore Mayta torna con il nuovo singolo 'L'Apocalisse in concerto'. Il brano, pubblicato su etichetta Digital Noises e disponibile su tutte le piattaforme digitali, è scritto e composto dallo stesso artista, e prodotto insieme ad Andrea Immovili.

''L'Apocalisse in concerto - spiega Mayta - nasce grazie ad un immagine impressa nella mente. Camogli, la chiesa sul mare in tempesta, una sera d’estate. Un sentimento travolgente, complesso, pieno di picchi emotivi. Il bisogno di tornare a quel primo incontro d’anime. Una passione travolgente e tanta ispirazione''.

Mayta è un cantautore italiano, inizia la sua avventura musicale da bambino, ispirato dalla gigantografia di Jim Morrison appesa sulla porta del bagno di casa e dal Canta tu, regalatogli dal padre. Sin da piccolo, la musica è stata il suo rifugio. Dopo la tragica scomparsa del padre, riceve un testo e una chitarra in regalo, da quel giorno, scrivere canzoni diventa il mantra per trasformare gli eventi avversi in opportunità e il modo migliore per celebrare la vita. Viene selezionato da un regista e da una produzione teatrale, per un format basato sui suoi primi 19 anni di vita. Questo progetto lo porta in cinquanta teatri lungo tutto lo stivale, incontrando e raccontandosi a più di 50.000 anime.

Negli anni successivi realizza due spettacoli di teatro canzone e pubblica due album con un altro pseudonimo, esplorando il cantautorato italiano e attingendo a influenze globali pop-rock & soul. Il suo stile si traduce in una fusione di indie pop, elettro pop, con sfumature rock. L’artista si distingue per testi ispirati a storie vere e per il bisogno di sperimentare. Mayta ha recentemente raggiunto importanti traguardi con il singolo “Pazzi e Normali ”, scritto per un film, in uscita nel 2024. Un nuovo album è in preparazione e poi ci sarà il ritorno nei teatri con il suo nuovo spettacolo di teatro canzone. Il 12 gennaio pubblica Il Cielo è gratis, primo singolo del nuovo progetto. Dal 24 maggio 2024 è disponibile in tutte le piattaforme digitali L’Apocalisse in concerto, in attesa dell'album, il suo mosaico.

