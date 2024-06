Misure di sicurezza per il G7 a Brindisi: divieti e restrizioni per garantire la sicurezza

BRINDISI - Il Comune di Brindisi e la Capitaneria di porto hanno emesso ieri una serie di ordinanze per garantire la sicurezza in vista del G7, in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano. Le misure riguardano anche Brindisi, dove si terrà la cena ufficiale il 13 giugno al Castello Svevo, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Le ordinanze prevedono divieti di accesso via terra, blocchi dei transiti via mare e la sospensione delle attività di pesca. A Brindisi, per la giornata del 13 giugno, sarà istituita un'area rossa intorno al Castello Svevo, con la sospensione di diverse attività commerciali, ludico-sportive e scolastiche. Inoltre, cinque aree di servizio nella zona dovranno chiudere per la vendita al dettaglio di carburante.Tre ordinanze della Capitaneria di porto riguardano le aree marittime di Fasano e Brindisi. A Fasano, sono state individuate la Zona di Massima Sicurezza (ZMS), l'Area di Accesso Controllato Bravo (ACC) e l'Area di Sorveglianza e Allarme Charlie (ASA). Queste restrizioni saranno in vigore dal 10 al 15 giugno. Le stesse zone sono state individuate anche per il porto di Brindisi, con alcune restrizioni che inizieranno già dall'11 giugno.Oggi in prefettura a Brindisi si terrà una conferenza stampa del prefetto Luigi Carnevale, durante la quale verrà illustrato il piano di sicurezza che sarà adottato per il vertice mondiale. Le misure sono state adottate per garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento del G7, un evento di rilevanza internazionale che richiede un'attenta pianificazione e il coinvolgimento di tutte le autorità locali.Le misure di sicurezza adottate mirano a prevenire qualsiasi tipo di incidente e a garantire un ambiente sicuro per i partecipanti al vertice e per i cittadini di Brindisi e Fasano.