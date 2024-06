Al Bano testimonia della campagna 5 per mille per la ricerca all'Irccs De Bellis

CASTELLANA GROTTE - "Felicità è ricerca": questo lo slogan scelto dall'istituto Nazionale di Gastroenterologia "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte per la campagna di promozione della donazione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi alla ricerca scientifica dell'Irccs pugliese.Testimonial d'eccezione il popolare cantautore Al Bano Carrisi che donerà gratuitamente la propria immagine al sostegno per la ricerca del "De Bellis". L'iniziativa sarà presentata lunedì prossimo 10 giugno in una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso le Tenute Carrisi in contrada Bosco a Cellino San Marco.All'incontro, promosso dal presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Irccs "De Bellis" Enzo Delvecchio, parteciperanno, insieme al Maestro Al Bano, il direttore generale Tommaso Stallone, il direttore scientifico Gianluigi Giannelli e numerosi ricercatori impegnati quotidianamente nei laboratori.