Nicomi, il cantautore barese torna con 'Savana': il brano è prodotto da Maninni

''Savana'' - spiega Nicomi - è un brano ricco d'amore. Racconta la storia di un ragazzo che cerca di corteggiare un’altra persona in modo esplicito e determinato. Concede numerose attenzioni al suo interesse amoroso, spinto da un unico scopo: ottenere ciò che desidera. Attraverso il brano, il protagonista cerca di vivere un’emozione intensa, ignorando il giudizio degli altri, come se si trovasse nella savana. La produzione è curata dal talentuoso Maninni, che ha saputo esaltare l’essenza della canzone.

Francesco Strisciuglio, in arte Nicomi, inizia il suo percorso musicale nel 2018, alternando la sua passione per la musica agli impegni scolastici. Cantautore barese, classe 2001, dopo qualche anno decide di iscriversi all'“Accademia Artisti” di Roma, dove ha l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore. Parallelamente, Nicomi lavora al suo progetto discografico con il produttore e artista Maninni. Da questa collaborazione nascono i brani "L’ultima volta" e "Quanto costa". Nel febbraio 2023, Nicomi pubblica il suo primo EP, intitolato "Buio", anticipato dal singolo "Ad un passo da te".





Quando hai deciso di lasciare Bari per andare a studiare a Roma?

Ho deciso di andare a studiare a Roma qualche anno fa grazie al sostegno morale della mia famiglia. Devo ringraziare chi mi è stato accanto in questo percorso perché mi ha fatto crescere tanto su certi punti di vista, sia artistico che di vita, ed io ho capito che nella vita bisogna rischiare e mettersi in gioco per arrivare a dei buoni risultati.

Come descriveresti questo nuovo singolo?

Questo nuovo singolo lo descriverei con tre aggettivi: caldo, passionale e struggente.

Cosa ti ha spinto a fare musica?

In realtà ho sempre avuto un’amore profondo e particolare verso la musica. Mia madre è stata la prima, unica e sola persona che mi ha spinto a fare questo e devo dire che è stata una bella spinta dove credevo di cadere ma in realtà sto volando.