Numismatica: in Memoriam di Ermanno Winsemann Falghera

BARI - Ermanno Winsemann Falghera nacque nel 1941. Dopo la laurea in ingegneria sposò la nobildonna signora Paola Trotti, discendente di Cesare Beccaria e di Alessandro Manzoni. Dalla loro unione sono nate tre figlie. Ermanno Winsemann Falghera è venuto a mancare il 29 Giugno 2023.L’attività in Italia della famiglia Winsemann Falghera iniziò con Rodolfo (1870-1925) trasferitosi nel 1892 dalla natia Amburgo a Milano, dove aprì diverse aziende ed industrie; proseguita con grande successo dal figlio Luigi (1900-1985) e in seguito dal nipote Ermanno che le portò a grande successo, diventando leader nel settore dei macchinari industriali ad alta tecnologia, soprattutto nel campo delle fibre sintetiche e delle industrie cartotecniche. Per questo motivo Ermanno Winsemann Falghera fu per anni presidente di categoria presso la Confcommercio di Milano.Eclettico amante delle arti, cultore anche di medaglistica, nel 1992 Ermanno Winsemann Falghera commissionò al maestro Iorio Vivarelli questa medaglia in argento per i cento anni della sua azienda. La rappresentazione ricorda il movimento dell’avvolgitrice per filati, quale macchinario di maggior prestigio nelle vendite dell’azienda.Contemporaneamente, nonostante una vita professionale intensa Ermanno Winsemann Falghera ebbe interessi culturali diversi e di grande valore etico. Tra le sue più grandi passioni lo studio delle antiche monete, con particolare interesse rivolto alle monete provinciali romane: la sua vasta collezione fu studiata e scientificamente pubblicata in 9 grandi volumi con la collaborazione di due numismatici di grande reputazione sopranazionale: Novella Vismara e Rodolfo Martini. Altri suoi interessi numismatici furono rivolti alla monetazione arcaica in elettro dell’Asia Minore, alle monete Altomedievali coniate da Ordini Cavallereschi Religiosi e alle serie cufiche che con grande generosità nel tempo donò a diversi musei in Italia e in Europa. Per oltre 3 lustri fu anche stimato presidente della centenaria Società Numismatica Italiana portandola in ambito scientifico a confrontarsi alla pari con la The Royal Numismatic Society, con la British Numismatic Society, con la Société Française de Numismatique e con la Numismatische Gesellschaft zu Berlin. Questo successo fu anche dovuto alla sua capacità di circondarsi di uomini di valore internazionale: il professore Giovanni Gorini, Ordinario di Numismatica a Padova e creatore della “Scuola Numismatica Patavina”, il professore Adriano Savio, Ordinario di Numismatica alla Statale di Milano e direttore per molti anni della Rivista Italiana di Numismatica e scienze af ini durante la presidenza Winsemann Falghera, il professore Andrea Saccocci Ordinario di Numismatica ad Udine che subentrò al prof. Savio. Innumerevoli i direttori di Musei, i cultori della materia e i semplici appassionati che si rivolgevano a lui per suggerimenti o consigli, mai lesinati.Fu associato a diversi archivi storici tra cui la Deputazione di Storia patria delle Provincie Parmensi, l’Archivio Storico Lombardo e l’Archivio Storico di Pavia.La sua spiritualità e la nobiltà della famiglia lo portarono a far parte di diversi Ordini Religiosi Cavallereschi come: l’Ordine Costantiniano di San Giorgio, l’Ordine Teutonico, l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e l’Ordine di Malta.Ermanno Winsemann Falghera fu un grande collezionista d’arte, appassionato di ritratti e di pittura antica. Dall’anno 2000, in considerazione della importanza della data, incominciò ad avvicinarsi e a comprare solo arte contemporanea, circostanza che sottolinea il suo animo innovativo e brillante. Nel 2016 fu edito il volume dedicato alla quadreria Winsemann Falghera realizzato grazie all’impegno del critico d’arte professor Giovanni Godi.Fu un grande appassionato di musica, soprattutto della musica sinfonica mitteleuropea come quella di Mahler, e socio sostenitore del teatro Regio di Parma. Un’altra grande passione fu la campagna, luogo in cui amava rifugiarsi. La famiglia Winsemann Falghera vana numerosi amici e conoscenti in Italia Meridionale.Due prestigiose realtà culturali di “Terra di Bari” la Società Mediterranea di Metrologia Numismatica (Bari) e lo Studio Bibliografico “Biblionumis” (Terlizzi - Turi) hanno deciso di celebrare la memoria di Ermanno Winsemann Falghera in occasione del primo anno dalla sua dipartita con un evento singolare e straordinario: a Milano presso la prestigiosa Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Piazza Pio XI, n. 2) il prossimo 29 Giugno 2024 alle ore 15.30 sarà presentato il fascicolo (numero 2/2024) della rivista “PROGRESSO NUMISMATICO che ha per titolo “In Memoriam di un vero gentiluomo: Ermanno Winsemann Falghera”. La rivista si pubblica a Bari a cura della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica.Al volume hanno collaborato personalità di assoluto rilievo: Monsignor Federico Gallo, Direttore della Biblioteca Ambrosiana e Canonico del Duomo di Milano, ha concorso ricordando in modo emozionante le sue qualità morali e civili; il filologo professore Aldo Luisi, già Direttore del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani della Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha partecipato con una lunga dichiarazione in latino; il professore Giancarlo Alteri, Capo Gabinetto del Medagliere Ambrosiano e già Direttore del Medagliere Vaticano, ha ricordato la liberalità con cui Ermanno Winsemann Falghera ha arricchito le collezioni di monete di celebri Istituzioni; il professore Giovanni Gorini autorevole accademico ha contribuito con ricordi personali presentando Ermanno Winsemann Falghera come innovatore in un contesto internazionale che gli era proprio e di cui la Società Numismatica Italiana si è giovata per assurgere a moderno e apprezzato sodalizio; la professoressa Maria Caccamo Caltabiano, dinamica Ordinaria di numismatica nella Università di Messina, ha posto in evidenza la sapientia, l’antica e perenne saggezza che ha permeato tutta la vita dell’ingegnere; la professoressa Lucia Travaini della Università Statale di Milano ha concorso ponendo in evidenza l’impegno profuso da Ermanno Winsemann Falghera nella promozione della numismatica; la dottoressa Franca Maria Vanni consulente della sezione numismatica della “Fondazione Ivan Bruschi” (Arezzo), già direttrice scientifica del Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica, ha saputo arricchire con non comune acribia questo volume di ricordi e di memorie, con informazioni del tutto inedite; il professore Giovanni Godi, particolarmente competente nell’ambito dei dipinti e dei disegni antichi ha raccontato il suo primo incontro con l’ingegnere e lo svolgimento dell’amicizia, questa volta con alla base una collezione di quadri antichi e contemporanei; il dottor Rodolfo Martini ha dedicato al suo Ermanno corpose “note”, (termine riduttivo per qualificare il contributo) attinenti alcune contromarche su emissioni imperiali e provinciali di epoca classica. Quello trattato dal dottor Martini è stato il campo scientifico particolarmente studiato dall’ingegnere Winsemann Falghera che fra i dotti gli valeva una indiscussa autorevolezza. Il dottor Giuseppe Ruotolo in qualità di Presidente della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica e il professore Luca Lombardi, responsabile dello Studio Bibliografico “Biblionumis” hanno contribuito con personali e corposi elaborati. Tutti questi apporti sono preceduti da una breve biografia del celebrato, scritta dalla figlia dottoressa Luisa Giusti Iacoucci Winsemann Falghera. Il volume sarà distribuito a titolo non oneroso ai partecipanti all’evento, ma per motivi di sicurezza il numero dei partecipanti è forzatamente limitato sicché si potrà partecipare in presenza solo previa prenotazione (per la riserva consultare il sito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana).Il Premio “Biblionumis” per la ricerca numismatica nacque nel 2018 con lo scopo di riconoscere con un segno tangibile coloro che hanno fornito un apporto significativo alla progressione e alla diffusione della numismatica. Il premio, che ha cadenza annuale, ha visto premiati il professore Aldo Luisi (2018), il professore Giancarlo Alteri (2019), il professore Giovanni Gorini (2020), la professoressa Maria Caccamo Caltabiano (2021), chi scrive (2022) e il professore Miquel Crusafont i Sabater (2’23). Il premio consiste in una artistica medaglia in bronzo di grande modulo, firmata dall’artista Loredana Pancotto (Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e poi realizzata dalla storica azienda fiorentina Picchiani & Barlacchi specializzata nella produzione di medaglie artistiche.Alla cerimonia parteciperanno anche la dottoressa Eugenia Vantaggiato, già Direttrice della Soprintendenza archivistica e bibliografica di Puglia e Basilicata e il dottor Francesco Quarto già funzionario della prestigiosaBiblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari. Non mancherà il professore Antonio Iurilli della Università di Palermo e l sua eletta moglie Rita Rossini.A Milano ricorderemo Ermanno Winsemann Falghera come un uomo di grandi valori e di profonda fede, dinamico imprenditore di solida formazione intellettuale e munifico mecenate. (Annamaria Francesca Chimenti Bianco)