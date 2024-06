BALAB, incontro con Gianni Previdi per la presentazione del suo nuovo libro: 'L'innovazione è una disobbedienza che genera valore'

L'evento si svolgerà alle ore 17:00 presso l'Aula BALAB "Guglielmo Minervini, situata al 1° piano del Centro Polifunzionale Studenti, in Piazza Cesare Battisti, civ. 1, a Bari e sarà moderato dalla Prof.ssa Raffaella Scelzi, PhD in Linguistica UNIBA, vedrà la partecipazione di illustri relatori nel campo dell'istruzione e dell'innovazione.





Tra gli illustri relatori che interverranno all'evento il Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, già Magnifico rettore presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dov'è Professore ordinario di diritto tributario; il Prof. Gianluigi De Gennaro, Docente presso UNIBA e Presidente del Centro d'Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività UNIBA; il Prof. Donato Malerba, docente ordinario del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro l'Avvocato Claudio Caldarola, Presidente GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence aps - ets; la Dott.ssa Giuseppina Lotito - Dirigente ATP per la provincia di Bari, la Prof.ssa Rosaria Giannetto, Dirigente Scolastica presso l'Istituto "Tommaso Fiore" di Modugno; l'Ing. Grazia Marzovilla, esperta in System Engineering di Predict SRL.





Questo evento offre la straordinaria opportunità di esplorare le odierne tematiche legate all'innovazione e al valore generato attraverso nuove idee e approcci. Non mancate a questo evento imperdibile che promette di ispirare, informare e stimolare la vostra mente sull'importanza dell'innovazione e della creatività nel mondo contemporaneo.

BARI - BALAB, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets, Goware e L'altra editoria è lieto di annunciare un evento unico: un incontro con l'Autore Gianni Previdi in occasione della presentazione del suo ultimo libro, "L'INNOVAZIONE È UNA DISOBBEDIENZA CHE GENERA VALORE", con la prefazione curata dal Prof. Gianluigi De Gennaro.