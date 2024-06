Nuovo incidente stradale a Bari: schianto nel Murattiano

BARI – Un altro incidente stradale ha colpito la città di Bari, appena un giorno dopo il sinistro sul lungomare nei pressi di Pane e Pomodoro. Questa volta, lo schianto è avvenuto all'alba nel quartiere Murattiano, all'angolo tra via De Giosa e via Imbriani.L'incidente ha coinvolto due auto, ma fortunatamente il bilancio è di un solo ferito lieve. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.I residenti della zona hanno espresso preoccupazione per la frequenza degli incidenti, sollecitando maggiori misure di sicurezza stradale. "È importante che vengano installati più controlli e segnaletica adeguata per prevenire ulteriori incidenti", ha dichiarato un abitante del quartiere.Le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente per mettere in sicurezza l'area e raccogliere tutte le informazioni necessarie per chiarire la dinamica dell'incidente. Gli operatori sanitari del 118 hanno prestato soccorso al ferito, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.