Sbarco in Normandia: commemorazioni con i leader mondiali

Il 6 giugno 1944, una data storica che segna l'inizio della liberazione dell'Europa dal nazismo, viene commemorata oggi sulle spiagge della Normandia. Settantotto anni fa, americani, inglesi e francesi rifugiati in Inghilterra sbarcarono in Francia occupata, dando avvio a un'operazione militare decisiva nella Seconda Guerra Mondiale. A Omaha Beach, teatro di uno degli scontri più cruenti del D-Day, si riuniranno i principali leader mondiali per rendere omaggio a quel giorno cruciale.Alla cerimonia di commemorazione partecipano il presidente francese Emmanuel Macron, il capo di Stato italiano Sergio Mattarella, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il re Carlo III e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha in programma un incontro bilaterale con Biden per discutere della situazione attuale in Ucraina.Le commemorazioni per lo sbarco in Normandia si intrecciano quest'anno con le manifestazioni di sostegno all'Ucraina, in guerra con la Russia. La presenza di Zelensky sottolinea l'importanza della solidarietà internazionale in un momento di grande tensione geopolitica. Il presidente ucraino ha ricevuto parole di incoraggiamento e supporto dai leader presenti, che hanno ribadito il loro impegno a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per la sovranità.Il presidente Macron ha evocato la possibilità di un allargamento del conflitto, richiamando alla memoria il coraggio e il sacrificio dei giovani francesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha dichiarato che la "gioventù di Francia, coraggiosa, valorosa" è "pronta allo stesso sacrificio che fecero i suoi antenati" se la situazione internazionale lo richiedesse. Un messaggio forte che sottolinea la determinazione della Francia a difendere i valori di libertà e democrazia.Macron terrà un'intervista alle 20, trasmessa a tg unificati, dedicata alla situazione internazionale. Si prevede che il presidente francese approfondisca le questioni legate al conflitto in Ucraina e alle strategie europee per affrontare le sfide globali attuali.