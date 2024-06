Omicidio in un casolare abbandonato a Bari

BARI - La notte scorsa, un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso in un casolare abbandonato situato in aperta campagna sulla SP70, tra i quartieri di Ceglie e Carbonara. Il casolare, un tempo sede di un ospedale per minori con disturbi psichici, è stato teatro della tragica vicenda che ha scosso la comunità locale.Sul luogo del delitto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia e la Polizia Scientifica, impegnati a raccogliere prove e a stabilire la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sarebbe stata colpita da un solo colpo d'arma da fuoco.Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi che hanno portato all'omicidio. Testimoni oculari, tra cui alcuni connazionali della vittima, avrebbero dichiarato di aver sentito delle urla poco prima del tragico epilogo. Queste testimonianze sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di fare luce su un caso che presenta ancora molti punti oscuri.La comunità è sconvolta e in attesa di ulteriori dettagli su questo inquietante episodio, mentre le forze dell'ordine continuano a lavorare incessantemente per assicurare alla giustizia il responsabile o i responsabili di questo efferato crimine.