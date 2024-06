Opening della mostra personale di Nicola Amato: 'Crazy' alla Galleria Misia Arte

La Galleria Misia Arte: 40 Anni di Innovazione



Nel suo quarantesimo anno di attività, la galleria Misia Arte continua a distinguersi per la sua dedizione all'esplorazione dei vari generi artistici. Fondata nel 1984, la galleria è diventata un punto di riferimento per l'arte e il design, ospitando opere di designer di fama internazionale come Ugo Marano, Tarshito, Shama, Riccardo Dalisi e Giancarlo Montebello. La sua identità inclusiva e sperimentale la rende un luogo di dialogo culturale e creativo, dove le arti decorative incontrano l'innovazione contemporanea.





Dettagli della Mostra



La mostra "Crazy" sarà aperta al pubblico dal 13 giugno al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 19:30, oppure su appuntamento. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 328/0143914 o 080/5212826.



Contatti



Misia Arte





Indirizzo: Via Putignani 153, Bari

Telefono: 080 5212826 | +39 3280143914

E-mail: misiaarte@gmail.com

Web: misiaarte.it

Facebook: facebook.com/misiaarte.it

Instagram: @misia_arte_bari



Cellule Creative APS Cellule Creative APS





Telefono: +39 3280143914

E-mail: cellulecreativeaps@gmail.com

Facebook: facebook.com/cellulecreativeaps

Instagram: @cellulecreativeaps

BARI – Giovedì 13 giugno alle ore 18:30, presso la galleria Misia Arte in via Putignani 153, si terrà l'inaugurazione di "Crazy", la mostra personale dell'artista Nicola Amato, curata da Christine Sperken Farese."Crazy" è un’esposizione che spazia tra pitture, fotografie, installazioni e design, offrendo un percorso artistico completo che unisce sperimentazione e raffigurazione, materia e immaginazione, ricerca e follia. La mostra rappresenta un viaggio attraverso le molteplici espressioni artistiche di Amato, evidenziando la sua capacità di esplorare e reinterpretare i limiti dell'arte contemporanea.