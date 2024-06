Osservatorio SAIE sull’andamento delle aziende pugliesi appartenenti alla filiera delle costruzioni: evento a Bari

Nicola Bonerba – Presidente ANCE Bari e BAT

Vincenzo Scarano – Coordinatore Nazionale ANCE Giovani Rapporti con le Regioni

Cesare De Palma – Presidente Sez. Meccanica e Formazione Confindustria Puglia

Giuseppe Macchia – Preside sezione di Bari, CIFI

Rosa D’Eliseo - Comandante VV.F. di Bari

Programma SAIE LAB Bari – Antincendio e Impiantistica nelle Costruzioni



Centro Congressi – Nuova Fiera del Levante



8:45 Registrazione partecipanti



9:00 Saluti istituzionali

Nicola Bonerba – Presidente ANCE Bari e BAT

Vincenzo Scarano – Coordinatore Nazionale ANCE Giovani Rapporti con le Regioni

Cesare De Palma – Presidente Sez. Meccanica e Formazione Confindustria Puglia

Giuseppe Macchia – Preside sezione di Bari, CIFI

10.00 Presentazione Dati Osservatorio SAIE relativi al territorio



A cura di GRS Research & Strategy



10:15 Introduzione al tema: Evoluzione della normativa e presentazione dei relatori



Ing. Roberto Masciopinto, Coordinatore Regionale di Ass.ne Prevenzione Incendi Italia



• Chiusure d'ambito (RTV - Regola Tecnica Verticale per gli edifici civili)



Arch. Rosa D’Eliseo, Comandante VV.F. di Bari



• Decreti Art. 46 del D.lgs. 81/08



Ing. Roberta Lala, Comandante VV.F. di Lecce



• Pubblico spettacolo: aggiornamenti normativi



Ing. Michele Rosati, Funzionario Comando VV.F. di Bari



• Antincendio e impiantistica nelle Grandi Stazioni



Ing. Valter Capone, Referente di Progetto, Grandi Stazioni Rail - Gruppo FS



11:55 Linea guida per le prestazioni di Ingegneria Antincendio e Conclusioni



Ing. Roberto Masciopinto, Coordinatore Regionale di Ass.ne Prevenzione Incendi Italia



12:15 Presentazioni Case History e cantieri del territorio



con il coinvolgimento delle aziende sponsor



12:45 Domande e Risposte



BARI - I SAIE LAB: Laboratori itineranti del “saper fare”, nati nel 2023, sono un’iniziativa di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia, Impianti - che, nel corso del 2024, attraverserà alcuni territori strategici per il settore delle costruzioni, con appuntamenti ad alto contenuto tecnico e formativo della durata di mezza giornata. I SAIE Lab sono stati creati per approfondire alcuni dei temi protagonisti di SAIE 2024, la fiera principale per il mondo delle costruzioni, che si terrà a Bologna dal 9 al 12 ottobre 2024.La tappa di Bari si focalizzerà sugli accorgimenti che si possono adottare nelle fasi di progettazione, costruzione e riqualificazione degli edifici per garantire la sicurezza antincendioAll’appuntamento interverranno, tra gli altri: