A Bari arriva il Beer Park festa della birra con cabaret, musica e attrazioni

BARI - Da venerdì 21 a lunedì 24 giugno, in piazzale Lorusso, a Bari, si terrà la prima edizione del “Beer Park”, la rassegna gratuita dedicata alla birra e al food, organizzata da Perris Park e Gomma Park di Bari di Perris e Lavoratti col patrocinio del Municipio II del Comune di Bari, che per quattro giorni offrirà anche animazione, spettacoli e tantissime attrazioni con un grande luna park adatto a tutte le età.“Dopo il successo di Halloween – ha spiegato Sergio Perris - siamo felici di tornare ad animare il quartiere San Pasquale con la prima festa della birra in città. Ci fa anche piacere avere il supporto delle attività commerciali che affollano l’area, che collaboreranno per questa manifestazione”. Nella piazza saranno presenti giostre per grandi e piccini, da quelle per le famiglie come gli specchi umoristici e il treno fantasma, a quelle dedicate solo agli adulti come le macchine da scontro, il Batman Ranger, i tori e l’Orbiter, attrazione famosa per alcuni video divenuti virali su Tik Tok, oltre alle classiche giostrine per bambini come il trenino, le macchinine da scontro, il waterball, il jumping e molte altre. Non mancheranno i giochi a premi, dalla corsa dei cammelli al tiro a segno e alla giostra dei cerchietti. Diversi sono invece gli appuntamenti in programma.Si inizia venerdì 21 giugno con il live de “Gli amici di Carletto”, cartoon rock band che proporrà le sigle dei mitici cartoni animati giapponesi degli anni ’70, ’80 e ’90 rivisitati in chiave rock, metal, funky e pop, con travestimenti ed abiti di scena a garantire la riuscita di uno spettacolo esilarante ed al tempo stesso di spessore musicale. Questa formazione è composta da Francesco Luiso e Liliana Marzo in voce, Alessandro Cappa e Antonio Vegius alle chitarre, Nico Pagano alla batteria e Annalisa Visaggi al basso. La loro esibizione, rigorosamente svolta in costume è un mix di energia e vivacità, che propone un viaggio nel tempo ai fruitori che sono riportati agli anni della giovinezza con una sequenza di brani che riprendono i principali cartoni animati giapponesi, tanto amati da chi oggi ha tra i 60 e i 30 anni. Dal brano che ha dato loro il nome “Carletto il principe dei mostri” passando per “Occhi di Gatto”, “Pollon”, “Holly & Benji”, saranno passati in rassegni tutti i cartoni animati più amati e intramontabili.Si continuerà sabato con Tutta colpa di Langmann”, gruppo barese composto da Luigi Langmann, Roy Vasile, Silvano Zangorini, Luca Pannella e Toni Lepre, che offriranno un mix di musica pop, dance, funk e soul, oltre che i grandi successi italiani e internazionali. Domenica grande spettacolo con Max Boccasile e Carlo Maretti accompagnati da Federica Maggellino. Lunedì il “Beer Park” si chiuderà con la trasmissione su maxi-schermo della partita Croazia-Italia, terza gara della fase a gironi del campionato europeo di calcio.“Sarà una quattro giorni all’insegna del divertimenti – ha affermato Elvis Lavoratti – nel quale sarà coinvolta tutta la famiglia. Allestiremo un luna park con attrazioni che soddisferanno tutti, ci saranno spettacoli di vario genere e in chiusura proietteremo su maxischermo la partita della nostra nazionale”. Beer Park – Piazzale Lorusso - Bari Infoline: 3474360942 Apertura: 18.30