Ostuni, 'Gal Alto Salento': al via i seminari sulla tutela e gestione del paesaggio

OSTUNI (BR) - Prenderanno il via il prossimo venerdì 7 giugno 2024 le iniziative finanziate dall'intervento 5.1 "Attuare una campagna di sensibilizzazione sulla tutela e corretta gestione del paesaggio" del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2020 del GAL ALTO SALENTO 2020.





L'intervento nel suo complesso mira a dare valore alle produzioni agrarie dell’Alto Salento legate al paesaggio rurale storico della Piana degli oliveti monumentali, della Murgia dei trulli e della Piana brindisina, accompagnando gli imprenditori agricoli, agrituristici e i giovani agricoltori dell’area in un percorso di aggiornamento volto a rafforzare le filiere e la capacità di affrontare i mercati locali e internazionali.





Le attività informative saranno volte sia a conoscere esperienze significative di rigenerazione agraria, sia alla diversificazione e rafforzamento delle altre produzioni dell’Alto Salento.





I seminari saranno dedicati alle principali filiere produttive del territorio: olivicola-olearia, viti-vinicola, ortofrutticola, lattiero-casearia.





Si parte quindi con il primo ciclo di incontri dedicati alla conoscenza della filiera dell’olio extra-vergine di oliva nell’Alto Salento e le strategie innovative di promo-commercializzazione: a partire da venerdì 7 giugno si alterneranno in aula esperti del settore che approfondiranno la conoscenza del prodotto, del contesto produttivo e paesaggistico dell’Alto Salento; le tecniche di comunicazione utili a focalizzare l’attenzione sul prodotto olio e sul territorio di provenienza (anche attraverso i social media); gli strumenti di marketing utili alla commercializzazione dei prodotti e infine le possibilità di diversificazione che si aprono grazie alle nuove forme di turismo quali l’oleoturismo. Molto importante sarà la sezione dedicata ai percorsi di educazione all’assaggio dell’olio extravergine di oliva, un vero e proprio minicorso pratico per imparare a conoscere ed apprezzare l’"oro liquido" dell’Alto Salento.





Nei mesi scorsi sono già stati selezionati gli operatori afferenti alle suddette filiere che parteciperanno ai seminari: ciononostante, per allargare quanto più possibile la platea e dare la possibilità a quanti fossero interessati ad approfondire gli argomenti trattati, i seminari saranno aperti al pubblico.





Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, con cadenza bi o trisettimanale come da calendario da visualizzare qui sotto, presso la sede del GAL Alto Salento, in C.da Li Cuti a Ostuni e si concluderanno entro il 10 luglio.





Per ulteriori informazioni e prenotazioni, scrivere a info@galaltosalento2020.it