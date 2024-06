Prende ufficialmente il via il G7 in Puglia

SAVELLETRI DI FASANO - In una suggestiva piazzetta di Borgo Egnazia, allestita per la cerimonia, è stato inaugurato ufficialmente il vertice del G7 in Puglia. I leader del G7 hanno stretto la mano alla padrona di casa, Giorgia Meloni, che, su un palco tra le bandiere, ha dato loro il benvenuto.

Prima di dirigersi verso la location scelta per la tradizionale foto di famiglia, tutti i leader hanno apposto la loro firma su un pannello con il logo del G7 Italy 2024, seguito dall’immancabile foto di gruppo.

Nella foto ufficiale, da sinistra verso destra, erano presenti:

- Charles Michel, presidente del Consiglio europeo

- Olaf Scholz, cancelliere tedesco

- Justin Trudeau, premier canadese

- Emmanuel Macron, presidente francese

- Giorgia Meloni, premier italiana

- Joe Biden, presidente degli Stati Uniti

- Fumio Kishida, premier giapponese

- Rishi Sunak, premier britannico

- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

Con la cerimonia di apertura, i lavori del G7 sono ora ufficialmente iniziati, e i leader mondiali sono pronti a discutere le importanti tematiche globali che caratterizzeranno il summit.