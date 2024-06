Terlizzi piange il 24enne Mario Morgese

TERLIZZI - Terlizzi è in lutto per la tragica perdita di Mario Morgese, 24 anni, morto questa mattina al Policlinico di Bari a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera in viale Italia. La giovane vittima era in sella a una moto guidata da un amico, che si è schiantata contro una Fiat Doblò.Il conducente della moto è rimasto illeso, mentre Mario Morgese è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza in Rianimazione a Bari. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto questa mattina.Le indagini sull'incidente sono state affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Nel frattempo, la comunità di Terlizzi si stringe attorno alla famiglia di Mario Morgese, esprimendo profondo cordoglio per questa tragica perdita.