Roland Garros: Jannik Sinner eliminato in semifinale da Carlos Alcaraz, Errani e Paolini in finale del doppio femminile

Roland Garros fb

Nella prima semifinale del Roland Garros, Jannik Sinner è stato eliminato in cinque set dall'irrefrenabile spagnolo Carlos Alcaraz, con il punteggio di 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3, in un match durato quattro ore. È stata una partita molto combattuta, ma l’altoatesino ha mostrato un calo fisico decisivo nel quarto e quinto set, dove Alcaraz ha dimostrato una freschezza atletica superiore e maggiore velocità nelle gambe. Sinner ha commentato così la sconfitta: “È stata una grande partita. Nei set che ha vinto Alcaraz ha giocato meglio i punti importanti. Sono veramente deluso, ma fa parte della mia crescita e devo guardare avanti per migliorare. Spero di vincere la prossima volta che incontrerò Alcaraz.”Con questa vittoria, Alcaraz si è qualificato per la finale dove sfiderà il tedesco Alexander Zverev, che nella seconda semifinale ha superato il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4, 6-2.Nel torneo di doppio femminile, le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la finale dopo aver superato in semifinale l’ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena Gabriela Ruse con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1, in una partita durata due ore e quattro minuti. È stata un'impresa straordinaria per le due tenniste italiane che nell'atto conclusivo affronteranno la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Cori Gauff, che hanno prevalso sulle americane Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2.Sara Errani tornerà a giocare una finale di doppio in un torneo del Grande Slam dopo 12 anni, da quando insieme alla tarantina Roberta Vinci vinse a Parigi nel 2012.