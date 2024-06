Il Lecce acquista il giovane difensore bulgaro Christian Nikolaev Pehlivanov

Il Lecce ha ufficializzato l'acquisto del giovane difensore bulgaro Christian Nikolaev Pehlivanov, di 18 anni, a titolo definitivo dall'Alcorcon, squadra di Serie B spagnola. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. L’operazione si è conclusa per un valore di 200 mila euro.La società salentina ha superato la concorrenza di club prestigiosi come l'Atletico Madrid, il Real Madrid e l'Everton per assicurarsi il talento bulgaro. Pehlivanov, alto 1,97 metri, è noto per la sua forza nei duelli aerei, la velocità nei contropiedi e la precisione nelle conclusioni da fuori area.Pehlivanov ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Alcorcon e ha esordito in Serie B nella scorsa stagione con la squadra spagnola. Il difensore è stato scelto dal responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, che lo vede come uno dei punti di riferimento importanti per il prossimo campionato di Serie A.Con questa acquisizione, il Lecce punta a rafforzare ulteriormente la propria difesa, aggiungendo un giovane talento che potrà crescere e svilupparsi sotto la guida del club giallorosso.