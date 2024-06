Runner aggredito da due pitbull a Ruvo di Puglia: salvo dopo essersi rifugiato su un albero

Indagini in corso



Secondo le prime ricostruzioni, i due pitbull potrebbero essere fuggiti o allontanati da qualche villino o campagna della zona. La Polizia Locale di Ruvo di Puglia ha avviato un’indagine per accertare la provenienza dei cani e le circostanze che hanno portato all'aggressione.



La reazione della comunità



L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla gestione dei cani e la responsabilità dei proprietari. Molti cittadini hanno espresso solidarietà al runner aggredito e hanno chiesto maggiori controlli per prevenire futuri incidenti simili.

RUVO DI PUGLIA – Un episodio di grande spavento si è verificato ieri mattina sulla strada che conduce a Bisceglie, quando un runner 46enne di Ruvo di Puglia è stato aggredito da due pitbull mentre faceva jogging. L'uomo, trovatosi improvvisamente di fronte ai cani, è stato morso al tallone della gamba destra. In preda al panico, è riuscito a mettersi in salvo arrampicandosi su un albero vicino, dove è rimasto per circa 30 minuti in attesa dei soccorsi.Fortunatamente, una guardia giurata della Metronotte è intervenuta prontamente. La guardia ha assistito l’uomo e lo ha trasportato al Presidio Sanitario Territoriale di Ruvo di Puglia, dove gli operatori sanitari hanno medicato le ferite. Successivamente, il runner è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Umberto I di Corato. Nonostante l’aggressione, le ferite riportate non sono gravi.