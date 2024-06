Serie C: il Cerignola cede l'attaccante D'Andrea al Catania

D’ Andrea ha dichiarato: “Mi dispiace lasciare questa squadra e i suoi tifosi. Mi sono trovato bene a Cerignola, penso che gli ofantini potranno ottenere buoni risultati nella prossima stagione”. I dirigenti della squadra pugliese lo dovranno sostituire con un attaccante molto forte per poter raggiungere nel prossimo campionato di Serie C la qualificazione ai Play Off. Nella scorsa stagione il giocatore ha disputato 37 gare con i pugliesi e realizzato 15 reti. Nella sua carriera ha giocato nella Salernitana, nel Teramo, nel Seregno, nel Foggia, nel SFF Atletico, nel Tor di Quinto, e nell’ Ascoli Under 19.

