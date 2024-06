Sanità a Taranto: Perrini denuncia grave carenza di personale

BARI - La sanità pugliese è in grave difficoltà, e tra le zone più colpite c'è la provincia di Taranto. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, vicepresidente della Commissione Sanità, ha lanciato un allarme sulla critica situazione del servizio sanitario jonico, evidenziando una carenza cronica di personale sanitario."La mancanza di infermieri e medici è ormai nota da tempo," ha dichiarato Perrini. La situazione è aggravata dal continuo aumento delle dimissioni volontarie e dal limitato impegno dell'azienda sanitaria nel sostituire il personale pensionato. La ASL di Taranto, secondo Perrini, non ha indetto concorsi e avvisi pubblici necessari per il reclutamento di nuovo personale infermieristico e medico-sanitario, in netto contrasto con la ASL di Bari, che ha avviato procedure selettive indipendentemente dalle indicazioni regionali, creando così una disparità di trattamento tra le diverse aree.A Taranto, la mancanza di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è particolarmente preoccupante. Perrini sottolinea l'assenza di avvisi pubblici per il reclutamento di infermieri temporanei, necessari per coprire le assenze dovute a infortuni, malattie o gravidanze. "Mancano gli infermieri da poter assumere pur potendo assumere," ha evidenziato il consigliere.Oltre agli infermieri, la carenza coinvolge anche ostetriche, operatori socio-sanitari, personale amministrativo, addetti alla prevenzione e tecnici della riabilitazione. Questo paradosso, secondo Perrini, certifica l'inefficienza programmatica della Regione Puglia.Gli infermieri di Taranto denunciano turni massacranti, lunghi e frenetici, con ore di straordinario obbligatorio a causa della carenza di personale. La situazione è così critica che molti non riescono a usufruire delle ferie da mesi. Spesso, l'unico modo per riposarsi è mettersi in malattia. Queste condizioni di lavoro stanno portando il personale infermieristico a un grave deterioramento fisico e mentale.Perrini ha chiesto un incontro con il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, per trovare soluzioni congiunte a questa emergenza. "La grave carenza di operatori sanitari non può gravare sui pazienti," ha concluso Perrini, sottolineando l'urgenza di affrontare e risolvere questa situazione critica per garantire un servizio sanitario adeguato ai cittadini di Taranto.