Bisceglie, tentata estorsione pluriaggravata a titolare sala ricevimenti: arrestato

BISCEGLIE - I militari del Comando Provinciale BAT hanno arrestato un uomo di origini andriesi a seguito di un’Ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Trani pochè resosi presumibilmente autore di tentata estorsione pluriaggravata ai danni di un imprenditore.I carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno arrestato un uomo di 50 anni a seguito degli esiti di un’attività investigativa.L’uomo, invitato ad una festa presso una nota sala ricevimenti nel biscegliese, si sarebbe chiuso in ufficio con il titolare della sala, impedendone l’uscita, per poi pretendere dallo stesso senza alcuna ragione la restituzione di una somma poc’anzi corrisposta da un suo amico.Il lavoro investigativo dei militari ha permesso di individuare e a trarre in arresto l’andriese, conosciuto dalle Forze dell’Ordine, al quale veniva notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.Va precisato che la posizione delle persone arrestate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non potrà essere considerato colpevole sino all’eventuale pronunzia di una sentenza di condanna.