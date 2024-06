Sede estiva Bravò e Stardust: in scena Pupetta e la sua seconda occasione

BARI - Domenica 23 giugno nella nuova sede estiva del teatro Bravò e dello Stardust, in via Massimi Losacco 4 a Bari, sarà proposta la commedia comica “Una seconda possibilità” scritta da Dino Loiacono e portato in scena da Pupetta e le battagliere.Una radio, una famiglia malavitosa barese, una relazione internazionale. sono gli ingredienti di uno spettacolo teatrale che ha l’obiettivo di far ridere. Ma non solo, perché come sempre accade nei lavori di Dino Loiacono, autore della commedia, c’è sempre da riflettere, in quanto quello che viene messo in mostra è sempre lo specchio della quotidianità che ci circonda. Al centro della trama c’è un a donna che si risveglia dal coma dopo cinque anni. Uscita dall’ospedale trova una vita diversa, che gli offre una seconda possibilità, che però non coglierà. Troverà un marito fedifrago, un figlio ermafrodite, pronto a sposarsi con un ragazzo originario di Dubai, una figlia che vuole intraprendere un percorso nel mondo della danza e dello spettacolo e tante altre situazioni.“Nelle nostre commedie – ha affermato Dino Loiacono - cerchiamo di sviscerare situazioni che accadano realmente e quindi capita spesso che il nostro pubblico si riconosca nei nostri lavori. Per questo siamo attenti a non far solo ridere, ma anche a fare ragionare”.La compagnia di Pupetta e le battagliere, che ha raggiunto il grande pubblico grazie all’omonima sit-com, andata in onda su Antenna Sud e Teleregione dal 2000 al 2002, sarà protagonista della stagione estiva della location che mette insieme il teatro Bravò e lo Stardust, i quali durante i mesi più caldi, proporranno eventi, spettacoli e concerti.