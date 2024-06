Siccità in Puglia: Stellato promuove irrigazione di precisione e agricoltura 4.0

TARANTO – “Irrigazione di precisione e agricoltura 4.0 contro l'emergenza siccità in Puglia". Questo è l'appello lanciato da Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia Viva, intervenuto oggi alla manifestazione di Coldiretti davanti alla Prefettura di Taranto.La Puglia sta affrontando una grave crisi idrica che sta mettendo in ginocchio non solo il settore agricolo, ma anche quello zootecnico. “Reti colabrodo, invasi e pozzi artesiani quasi a secco stanno aggravando la situazione”, ha dichiarato Stellato, sottolineando la scarsità di foraggio e le difficoltà di abbeveramento del bestiame.Stellato ha ribadito l'urgenza di sviluppare soluzioni evolute per ridurre i consumi di acqua e ottimizzare le risorse. "Occorre programmare per tempo la partenza della stagione irrigua, non ad emergenza ormai in corso", ha affermato, criticando l'inefficienza dei sistemi di irrigazione tradizionali di fronte all'aumento delle necessità causato dai cambiamenti climatici.L'innovazione tecnologica nella gestione delle risorse idriche è, secondo Stellato, la chiave per affrontare la crisi. I sistemi di irrigazione di precisione utilizzano sensori intelligenti per calcolare il grado di umidità del terreno e rilasciare la giusta quantità di acqua alle piante. “Questa tecnologia permetterebbe di ridurre gli sprechi e di rendere più efficienti ed efficaci gli interventi irrigui”, ha spiegato Stellato.Stellato ha proposto un piano regionale per l’agricoltura 4.0 che integri innovazione tecnologica e ricerca applicata. “La Regione deve mettersi alla guida di una vera e propria trasformazione dell’agricoltura pugliese. Non basteranno le richieste degli stati di calamità a risolvere il problema”, ha argomentato, sottolineando la necessità di una visione lungimirante che sfrutti le migliori esperienze nazionali e internazionali.Stellato ha chiesto interventi immediati a supporto delle imprese agricole e misure di sostegno per l'irrigazione di precisione. “Per farlo non bastano i fondi comunitari dedicati, serve un ulteriore sforzo attraverso risorse reperite dal bilancio regionale”, ha detto, auspicando un piano regionale per innovare e ammodernare la produzione agricola tradizionale.“L'agricoltura e l'agroalimentare sono tra i principali asset economici pugliesi. Una lungimirante azione di prospettiva può consentire ulteriore sviluppo sia in termini di crescita delle imprese che di rafforzamento occupazionale”, ha concluso Stellato. Solo con una strategia solida e orientata al futuro, la Puglia potrà supportare le nuove generazioni di agricoltori e migliorare la loro competitività sul mercato.