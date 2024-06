Fedez ed Emis Killa tornano a cantare insieme nel brano 'Sexy Shop'

Fedez ed Emis Killa, tornano a cantare insieme in un brano che accompagnerà la prossima stagione estiva, in un perfetto connubio tra il pop-dance e il rap.

"Sexy Shop" esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: le liriche mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l’amore a un gioco d’azzardo, un’esperienza che può portare sia euforia travolgente che profonda devastazione. Attraverso immagini vivide e metafore incisive, il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, sottolineando come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male.

Il video, diretto da Byron Rosero con produzione Borotalco, racconta un film immaginario creato dalla mente dei due artisti. Gli elementi cardine sono sensualità e desiderio, svegliarsi in un sogno per entrare in un altro - dove non c’è limite alla libertà e all’immaginazione. E’ la rappresentazione della fantasia fatta realtà, dove vari scenari si intrecciano in questo viaggio immaginario.

I simboli di sfida e libertà sono rappresentati dal toro meccanico, prova di coraggio e seduzione. Nel video, la figura femminile è estremamente significativa, poiché rappresenta non solo la sensualità, ma anche la profonda anima di ognuna, una presenza che brilla di luce propria.