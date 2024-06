Squalo verdesca di 2 metri a pochi metri dalla riva a Savona vicino ai bagnanti

L’episodio, comunque, non sarebbe un caso isolato visto l’aumento, negli ultimi anni, di avvistamenti di squali nelle nostre acque ma addirittura il secondo in pochi giorni di squali azzurri in Liguria. Non è insolito notarlo nel mar Ligure, nel 2022 ad esempio era stato visto un esemplare a largo di Capo Mele.





Nel video si vede lo squalo avvicinarsi con tutta calma in riva al mare, vicino a un bagnante che in quel momento nuotava vicino, che per la paura insieme alle altre persone che stavano facendo il bagno si è precipitato fuori dall’acqua. Gli esperti spiegano che la verdesca si nutre prevalentemente di molluschi e piccoli pesci. Tuttavia, la sua presenza sempre più frequente lungo le nostre coste preoccupa i bagnanti.





Gli avvistamenti ripetuti fanno pensare che le nostre acque offrano un habitat ideale per la vita e la riproduzione di questi predatori. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i presenti hanno potuto godere di un evento che non si può vedere tutti i giorni, poiché gli squali difficilmente si avvicinano alla riva.





SAVONA - “Aiuto uno squalo!”. Ma l’esemplare bellissimo video ripreso il pomeriggio del 27 giugno dai bagnanti a Savona, in Liguria, a pochi metri dalla riva della spiaggia del quartiere delle Fornaci del lido dei Bagni Umberto, non è altro che un’innocua verdesca, ovvero tra le specie meno pericolose per l’uomo. Sull’animale, infatti, sono stati segnalati soltanto 13 attacchi dal 1580 al 2013.