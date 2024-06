Grande successo per la IV edizione di Spazio Art d'Or Premio Carriera ed Eccellenze di Puglia

SAN VITO DEI NORMANNI - Lo scenario quello suggestivo, regale ed elegante del Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni; l’occasione l’ormai tradizionale appuntamento a cura di Spazio Art d'Or, scrigno di eventi luxury itinerante, e della sua vestale, Marina Corazziari; l’evento la quarta edizione del “Galà Art d’Or / Premio Eccellenze”.La serata, con la direzione artistica di Emma Ceglie, è stata un tripudio di arte e moda, con sfilate di collezioni firmate dalla talentuosa stilista Sladana Krstic, le melodie suadenti in puro stile bossa nova del quartetto jazz composto da Francesca Leone, Guido di Leone, Gianluca Fraccalvieri e Fabio Delle Foglie, i riflessi caleidoscopici dei gioielli di Marina Corazziari, indossati sia dalle modelle che dagli ospiti e la bellezza delle auto d’epoca con rassegna curata da Flavio Greco.Tra i tavoli, elegantemente allestiti dalla designer Dominique Dellisanti, tanti gli ospiti di prestigio: dalla madrina dell’evento, il soprano lirico di fama internazionale Angelica Cirillo, ai padroni di casa, i principi Giuliano e Fabrizia Dentice di Frasso. L’edizione di quest’anno ha visto premiate, con sculture disegnate dalla stessa Corazziari, molte eccellenze che con il loro talento e impegno hanno raggiunto traguardi straordinari nei rispettivi campi.Ecco l’elenco dei premiati suddivisi per categoria:Musica. Angelica Cirillo. Il soprano Angelica Cirillo riceve il Premio alla Carriera per il suo eccezionale contributo alla musica lirica, riconosciuto a livello internazionale. La sua voce ha incantato platee in tutto il mondo, rendendola una delle interpreti più apprezzate del nostro tempo.Impresa Innovativa. Raffaele & Carlo Misceo. Con l’"Escape Campus Academy", Raffaele e Carlo Misceo hanno introdotto un’innovativa piattaforma educativa che coniuga tecnologia e apprendimento esperienziale, rivoluzionando il settore della formazione.Arte. Antonio Lagioia: Il gallerista Antonio Lagioia è premiato per il suo impegno nella promozione dell'arte contemporanea, sostenendo artisti emergenti e organizzando esposizioni di grande rilievo culturale. Promozione del Territorio. Michele Ciniero: Il dirigente viene riconosciuto per la sua dedizione nella valorizzazione del territorio, promuovendo iniziative che hanno rafforzato l’identità locale e attratto turismo di qualità. Professioni. Antonio Guida. L’avvocato Guida è premiato per la sua eccellenza professionale, dimostrando competenza e integrità in un settore complesso e competitivo come quello legale.Moda. Michela Zio: Giornalista e direttrice artistica, Michela Zio si distingue per il suo contributo innovativo al mondo della moda, attraverso la direzione di eventi e la promozione di giovani stilisti.Bio/Architettura. Francesco Diaferio: L'architetto è riconosciuto per il suo approccio sostenibile e innovativo alla progettazione, con un'attenzione particolare alla bioarchitettura e all'ecocompatibilità.Automobilismo d'Epoca. Flavio Greco: L’imprenditore è celebrato per la sua passione e impegno nella conservazione e promozione delle automobili d’epoca, un patrimonio culturale e storico di grande valore.Giovani Imprenditori. Nicola Diomede: L’avvocato è premiato come imprenditore per la sua capacità di coniugare competenze legali e spirito imprenditoriale, innovando nel settore delle start-up.Imprenditoria Femminile. Elisa Acquilano: Presidente di Confagricoltura, è riconosciuta per il suo contributo all’imprenditoria femminile, promuovendo politiche di supporto e crescita per le donne nel settore agricolo.Editoria e Informazione. Azzurra TV Italia, Presidente Nicola Benedetto. Azzurra TV Italia, guidata dal Presidente Nicola Benedetto, è premiata per il suo ruolo nell’editoria e informazione, offrendo contenuti di qualità e promuovendo una comunicazione trasparente e indipendente.Travel. Maurizio Federighi. Il tour operator è riconosciuto per la sua capacità di innovare nel settore del turismo, offrendo esperienze di viaggio uniche e di alta qualità.L’evento è culminato in una cena estiva nell’elegante giardino del Castello, dove oltre 150 ospiti hanno potuto degustare vini e prodotti tipici d’eccellenza del territorio come i buonissimi sospiri biscegliesi.