Taranto, anziana ingerisce candeggina dopo essere stata aggredita dal figlio: soccorsa e arrestato

TARANTO - Un dramma familiare si è consumato a Taranto, dove un'anziana donna è stata costretta ad ingerire candeggina dopo essere stata aggredita e minacciata di morte dal figlio 46enne. L'incidente è avvenuto in un contesto di violenze fisiche, psicologiche e verbali subite dalla vittima da diverso tempo.L'allarme è scattato dopo che l'anziana è stata costretta a compiere l'estremo gesto. Fortunatamente, gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente e hanno trasportato la donna in ospedale. Nonostante l'ingestione di candeggina, la sua vita non sarebbe in pericolo, secondo quanto riportato dalle autorità mediche.I Carabinieri, giunti sul luogo dell'incidente, hanno arrestato il figlio della donna, colpevole di maltrattamenti in famiglia. Dalle testimonianze raccolte dagli investigatori è emerso un quadro angosciante di violenze fisiche, psicologiche e verbali perpetrate dal figlio nei confronti della madre. Queste violenze, purtroppo, non erano mai state denunciate prima, probabilmente per il timore di ulteriori ritorsioni.L'episodio evidenzia una volta di più l'importanza di combattere la violenza domestica e di proteggere le vittime più vulnerabili. È fondamentale promuovere la consapevolezza e fornire sostegno alle vittime affinché possano denunciare tali abusi senza timori. L'intervento tempestivo delle autorità e il soccorso immediato alla donna dimostrano l'importanza di un sistema di protezione efficace per contrastare questi atti riprovevoli.Il caso continua a suscitare profonda preoccupazione e riflessione sulla necessità di adottare misure concrete per garantire la sicurezza e il benessere delle persone anziane e di tutte le vittime di violenza domestica.