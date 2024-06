Taranto, l'impegno del comune per un 'Mare oltre le barriere'

TARANTO - Nuove passerelle per l’ingresso in spiaggia, attivazione di uno specifico servizio di accompagnamento svolto da personale qualificato, dotazione di attrezzature e strumenti idonei a facilitare la permanenza nei lidi e l’accesso in mare. "Mare oltre le barriere", il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Melucci per andare incontro alle esigenze di persone con disabilità e di coloro che o sono avanti con gli anni o hanno difficoltà di deambulazione, garantirà tutto questo. - Nuove passerelle per l’ingresso in spiaggia, attivazione di uno specifico servizio di accompagnamento svolto da personale qualificato, dotazione di attrezzature e strumenti idonei a facilitare la permanenza nei lidi e l’accesso in mare. "Mare oltre le barriere", il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Melucci per andare incontro alle esigenze di persone con disabilità e di coloro che o sono avanti con gli anni o hanno difficoltà di deambulazione, garantirà tutto questo.





Già avviata da alcuni giorni, questa lodevole iniziativa sarà inaugurata ufficialmente venerdì 28 giugno alle 09.00 presso una delle spiagge pubbliche del nostro litorale: Viale del Tramonto, a San Vito.





Finanziato con i fondi del Piano di Rigenerazione Sociale per l’Area di Crisi di Taranto, scheda 5B nell’ambito dell’Assessorato ai Servizi Sociali, "Mare oltre le barriere" è stato realizzato dal Comune utilizzando lo strumento della co-progettazione, che prevede la selezione di soggetti del Terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, in forma singola o costituiti o che si impegnano a costituirsi in ATS, ed i loro consorzi, per l’attuazione dei progetti di interesse pubblico, proprio come quelli volti a garantire l’accessibilità delle spiagge pubbliche alle persone con disabilità motoria e sensoriale.





Oltre al "Viale del Tramonto", le altre spiagge pubbliche coinvolte nell’iniziativa sono: "Lido Azzurro" e quella dell’Isola amministrativa, nei pressi del lido "la Spiaggetta". Il servizio di accompagnamento dedicato alle persone con disabilità sarà effettuato dalla Cooperativa sociale "San Michele Arcangelo" in partenariato con l’Associazione di Volontariato Disabili Attivi, entrambe individuate attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Come esplicitato dalla Convenzione sottoscritta dal Comune di Taranto e dalla stessa cooperativa "San Michele Arcangelo", saranno assicurati servizi di assistenza ai bagnanti per almeno 8 ore al giorno e per 5 giorni settimanali, compresi i festivi e prefestivi, dal venerdì al martedì, fino al 15 settembre compreso.





"Frutto del progetto pilota avviato lo scorso anno con risultati più che positivi -ha dichiarato il sindaco Melucci- "Mare oltre le barriere" è l’ennesima dimostrazione di quanto l’Amministrazione sia impegnata nel garantire una migliore qualità della vita alle fasce della popolazione che necessitano di maggiori tutele. Il progetto permetterà l’accessibilità in spiaggia e la possibilità di fare il bagno a disabili, anziani o persone che hanno una temporanea difficoltà a deambulare sia tramite il supporto attivo da parte di personale adeguato sia attraverso l’utilizzo di attrezzature in grado di facilitare l’accesso in spiaggia. Il mare è un patrimonio di tutti e crediamo fermamente che ognuno debba avere la possibilità di godere delle nostre splendide spiagge, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. ‘Mare oltre le barriere’ è più di un semplice progetto: è un impegno verso coloro che si sono trovati esclusi da una parte essenziale della vita tarantina. Queste azioni sono il risultato di un lavoro di squadra, dell’ascolto attivo delle esigenze dei cittadini e della collaborazione con associazioni locali".





"Per il lavoro svolto -ha aggiunto l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli- sento di dover ringraziare la struttura commissariale di Ilva in amministrazione straordinaria, le consulenti, la Direzione Servizi Sociali, il dirigente dott. Paolo Spano, le responsabili dott.sse Laura Troiano, Monica Ricchiuti, le funzionarie, dott.sse Paola Angarone e Angelica Lazzaro, l’arch. Clorinda Garrafa del settore Patrimonio e la Cooperativa San Michele Arcangelo e l’Associazione Disabili Attivi che hanno collaborato fattivamente per attivare il servizio atteso dalla nostra comunità, nonché il Consigliere Comunale e Provinciale Goffredo Lo Muzio e la presidente della Commissione Servizi Sociali, Patrizia Mignolo dall’inizio al mio fianco in questa progettazione".