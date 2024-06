Bari, paura in Piazza del Ferrarese: baby gang aggredisce gruppo di ragazzi

BARI - Un’altra aggressione tra minori si è verificata sabato sera in piazza del Ferrarese, coinvolgendo una baby gang che avrebbe preso di mira uno o due ragazzi. Tra i membri del gruppo di aggressori vi erano anche ragazzine. L'episodio è rapidamente degenerato dalle parole ai fatti, suscitando l'attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.La Polizia è intervenuta tempestivamente sul luogo dell'aggressione, accompagnata da un’ambulanza del 118 per fornire eventuale assistenza medica ai coinvolti. Le indagini sono ora in mano alla Squadra Mobile, che ha già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’incidente.Questo ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi riporta l'attenzione sull'importanza di interventi mirati per prevenire il fenomeno delle baby gang e garantire la sicurezza nelle piazze cittadine.