Taranto, ritrovato il cadavere di una donna in un immobile abbandonato

TARANTO - Il cadavere di una donna di 62 anni è stato ritrovato nel pomeriggio in un immobile abbandonato nel rione Tramontone, a Taranto. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dalla polizia, intervenuta sul posto.Da una prima ispezione, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Le prime ipotesi indicano che la donna, affetta da diverse patologie, possa essere morta a causa di un malore. La vittima era solita recarsi frequentemente nell'immobile abbandonato, pieno di rifiuti, per portare cibo a cani e gatti randagi.Le autorità ritengono che la donna possa essere la stessa persona di cui non si avevano più notizie da circa dieci giorni. La polizia sta conducendo ulteriori indagini per confermare l'identità della vittima e chiarire le circostanze della sua morte.