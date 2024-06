A Marcianise successo oltre le aspettative per la V edizione della cena in bianco

MARCIANISE - Il format delle cene in bianco - unconventional dinner spopola ormai in numerose piazze d’Italia. Così a Marcianise (CE) l’evento è giunto ormai alla sua V edizione. Un appuntamento atteso da tempo in tutto il Casertano e accolto con grande risposta di pubblico: l’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica con il patrocinio morale del Comune di Marcianise, nella cornice di Piazza Umberto I.Già dal suo annuncio, imminente è stato il sold out nelle adesioni: così la V edizione, svoltasi sabato 22 giugno, ha visto la partecipazione di oltre 2000 persone, replicando i numeri della precedente. “Marcianise ha accolto per la prima volta il format della cena in bianco nel 2016. Quell’edizione prese avvio con ben 750 persone per poi arrivare a 1500 il secondo anno ed ancora 1800 nel terzo” racconta Tommaso Iadicicco, tra gli organizzatori dell’unconventional dinner a Marcianise.“I feedback da parte di noi organizzatori sono davvero positivi, l’evento si è evoluto ben oltre le nostre aspettative. Lo rileviamo anche dai numeri e dai numerosi messaggi, ringraziamenti, commenti esterni che ci pervengono” prosegue.“Noi dell’amministrazione abbiamo colto subito l’opportunità di patrocinare l’evento e lavoreremo sempre al massimo per incentivare, promuovere, eventi di aggregazione e condivisione, in tutta la città” ha commentato l’assessora alla Cultura Lisa Froncillo.Cinque aspetti, le cosiddette cinque ‘e’, contraddistinguono l’evento: eleganza, estetica, etica, educazione ed ecologia. Stile e grande senso del bello, dell’estetica, hanno predominato in Piazza Umberto I: outfit rigorosamente in bianco, tra eleganza e raffinatezza, con cui ciascuno ha sfoggiato i propri gusti e creatività. Decorazioni, servizi di piatti e bicchieri, tessuti di tovaglie e tovaglioli, fiori variegati - tutti rigorosamente in bianco - hanno composto gli allestimenti di ciascuna tavolata in una Piazza Umberto I che, sotto le stelle, è diventata un grande convivio a cielo aperto. Notevole attenzione viene riposta, nell’ambito dell’evento, al rispetto dei luoghi e dell’ambiente: l’utilizzo della plastica è limitato, se non praticamente nullo, e ciascuna tavolata effettua sul finire della cena la raccolta differenziata. Perché estetica ed eleganza combaciano sempre con educazione e ecologia. Gli elementi della cena in bianco rendono l’evento davvero completo, senza tralasciare nulla: convivialità, condivisione e tradizione.Così il successo dell’evento fa eco in territori sempre più vasti: i residenti di molte altre città auspicano di portare il format anche nelle proprie località, tanto nel Sud quanto nel Nord.