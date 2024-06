Taranto, salvato grazie al defibrillatore mentre si allena in palestra. Di Gregorio: 'Utilità cruciale'

Continuità nell'Impegno

Questo episodio ha rafforzato la determinazione di Vincenzo Di Gregorio nel continuare il suo impegno per la diffusione dei defibrillatori nelle palestre della Puglia. "Quell'abbraccio è una motivazione in più a proseguire questo percorso", ha concluso Di Gregorio, ringraziando l'Accademia De Bartolomeo e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile il salvataggio grazie all'uso tempestivo del defibrillatore.

TARANTO – Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, è stato protagonista di un episodio che ha messo in luce l'importanza vitale dei defibrillatori nelle strutture sportive.Durante un allenamento presso l'Accademia De Bartolomeo, una rinomata palestra di arti marziali a Taranto, Di Gregorio ha vissuto un momento cruciale. Grazie al defibrillatore da lui donato alla palestra circa due anni fa, è stato possibile salvare la vita di un uomo colpito da un improvviso attacco di cuore.Di Gregorio ha sottolineato l'importanza della sua iniziativa di donare defibrillatori a strutture sportive, sia pubbliche che private, che ne sono sprovviste. "Da anni mi impegno per dotare le palestre di strumenti salvavita come i defibrillatori", ha dichiarato il consigliere regionale. "Quando consegnamo questi dispositivi, speriamo sempre che non debbano mai essere utilizzati, ma siamo consapevoli della loro cruciale utilità in situazioni di emergenza come quella vissuta all'Accademia De Bartolomeo."Il consigliere ha raccontato il momento commovente in cui ha incontrato di nuovo l'uomo salvato durante una cerimonia presso la palestra. "Un lungo e silenzioso abbraccio ha suggellato il nostro incontro", ha aggiunto Di Gregorio, evidenziando l'emozione e la gratitudine condivise in quel momento.L'iniziativa di Di Gregorio ha avuto il sostegno fondamentale di Aress Puglia, l'Agenzia regionale per la Salute e il Sociale, e di diversi amici imprenditori che condividono la sua visione sull'importanza della sicurezza nelle strutture sportive.